Governo de Rondônia emite Nota Técnica reforçando orientações para o risco de bebidas adulteradas com metanol

Para intensificar as ações de fiscalização em estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas, o governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) emitiu orientações às vigilâncias sanitárias municipais. A medida preventiva ocorre diante de registros de intoxicações e óbitos em outros estados brasileiros causados por bebidas adulteradas com metanol, substância tóxica e proibida para consumo humano.
Segundo o diretor-geral da Agevisa, Gillvander Gregório de Lima a orientação busca fortalecer o trabalho das equipes municipais e reforçar o papel da agência na proteção da saúde pública. “A Agevisa atua de forma permanente na vigilância da saúde como interesse público. Nós orientamos que a fiscalização é essencial para prevenir riscos e preservar vidas. Todas as medidas estão descritas na Nota Técnica nº 2/2025/AGEVISA-NA, publicada no portal do governo”.
ORIENTAÇÃO
A Agevisa/RO alerta que o consumo de bebidas adulteradas com metanol pode causar sintomas como náuseas, dor abdominal, visão turva, cegueira e até morte. A população deve evitar produtos sem rótulo, lacre ou procedência desconhecida e procurar atendimento médico imediato em caso de suspeita de intoxicação.
As ações contam com o apoio das vigilâncias municipais, órgãos de segurança pública e laboratórios credenciados, reforçando o compromisso do governo de Rondônia com a saúde e a segurança da população.
