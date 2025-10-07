Governo de Rondônia amplia oferta de empregos com mais de 2,9 mil vagas abertas no Sine
Por Jane Carvalho
Publicada em 07/10/2025 às 10h02
Nos acompanhe pelo Google News

Mais de 2.900 vagas de emprego estão disponíveis em Rondônia, segundo dados do Sistema Nacional de Emprego (Sine Estadual), coordenado pelo governo de Rondônia. O serviço de empregabilidade tem contribuído para transformar a realidade de trabalhadores e empresas, ao facilitar o encontro entre talentos e empregadores de forma prática e eficiente.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou a importância do fortalecimento das políticas públicas voltadas à geração de emprego. “Investimos em ações que aproximam os cidadãos das oportunidades. O Sine é um canal direto entre quem busca trabalho e quem oferece vagas, promovendo desenvolvimento econômico e social em todas as regiões de Rondônia”.

CONEXÃO QUE GERA OPORTUNIDADES

Gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), o Sine Estadual é uma das principais ferramentas de apoio ao trabalhador e às empresas. O sistema permite que as empresas encontrem profissionais alinhados às suas necessidades e que candidatos tenham mais visibilidade, otimizando o processo seletivo, reduzindo custos e fortalecendo o mercado de trabalho local.

HISTÓRIAS QUE INSPIRAM

Um exemplo é Fabrício Silva, que conquistou uma vaga como consultor de vendas em agosto deste ano e comemora a oportunidade de recomeçar profissionalmente. “Fui contratado em agosto como consultor de vendas, um trabalho com o qual me identifico. O Sine estadual conecta empresas e profissionais de forma rápida e eficiente. É mais que uma ferramenta de recrutamento, é um elo de oportunidades que transforma vidas e impulsiona negócios. Sou muito grato!”, afirmou Fabrício, que hoje se destaca na nova função.

O titular da Sedec, Lauro Fernandes reforçou que o sistema tem sido essencial para o avanço da empregabilidade no Estado. “O Sine tem contribuído para a valorização do trabalhador rondoniense e para o crescimento das empresas, criando uma rede que gera resultados positivos e ágeis”.

Atualmente, o Sine Estadual conta com 2.992 vagas abertas, sendo 313 novas oportunidades registradas nesta semana. Entre os cargos com maior número de ofertas e cidades em destaque, estão:

Porto Velho – Vendedor(a) – 30 vagas

Ji-Paraná – Operador de Caixa – 18 vagas

Cacoal – Vendedor(a) – 8 vagas

Vilhena – Ajudante de Serviços Gerais – 6 vagas

Ariquemes – Operador de Produção – 5 vagas

PARA ACESSAR

Os interessados podem acessar as informações de forma simples, tanto pelo celular quanto pelo computador. O aplicativo está disponível para download nas principais lojas virtuais, enquanto o site oficial pode ser acessado através de qualquer navegador. Depois de fazer cadastro, os usuários podem pesquisar vagas disponíveis em sua região e candidatar-se às oportunidades. As vagas estão disponíveis para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, reforçando o compromisso do governo de Rondônia em promover emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões do Estado.

Geral EMPREGABILIDADE
Imprimir imprimir