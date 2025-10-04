Filho de Gugu mostra corpo definido e brinca: “Estou gostando dos resultados”

Publicada em 04/10/2025 às 10h12
João Augusto Liberato, de 23 anos, filho mais velho do apresentador Gugu Liberato (1959–2019), chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos do resultado de seus treinos. Na noite de quinta-feira (2), ele publicou imagens nos Stories do Instagram exibindo o corpo definido.
Em um dos registros, o jovem levantou a camiseta, enquanto em outro posou sem camisa, destacando o abdômen. “Trabalho que nunca acaba, mas estou gostando dos resultados”, escreveu. Em tom descontraído, acrescentou em outro clique: “Não sei por que a cara de mau”.
Primogênito de Gugu com Rose Miriam Di Matteo, João Augusto é irmão das gêmeas Sofia e Marina, de 21 anos.
Recentemente, o jovem também virou assunto ao ser visto aos beijos com a apresentadora Cariúcha, de 42 anos, durante uma festa organizada por João Silva, filho de Faustão. O momento foi registrado em vídeo por Lucas Guimarães e acabou circulando nas redes sociais, mesmo após o pedido de Cariúcha para que a gravação não fosse divulgada.
