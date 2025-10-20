Fhemeron realiza coleta de sangue itinerante no município de Alta Floresta do Oeste

Publicada em 20/10/2025 às 14h18
Alta Floresta d’Oeste sediou uma importante ação de coleta itinerante, nos dias 17 e 18 de outubro, promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) e, conduzida pelo Hemocentro de Rolim de Moura, que mobilizou 222 candidatos à doação, resultando em 192 bolsas de sangue coletadas e 30 novos cadastros para doação de medula óssea (HLA). No mesmo sábado (18), em Porto Velho, a Fhemeron também promoveu uma coleta externa em uma instituição religiosa, com a coleta de 49 bolsas de sangue.
A iniciativa busca ampliar o acesso à doação de sangue e ao cadastro de medula óssea por todos os interessados. A ação foi realizada com a finalidade de fortalecer os estoques da hemorrede e do atendimento contínuo das demandas hospitalares, além de gerar expectativa de crescimento nas campanhas de solidariedade, especialmente em municípios mais distantes.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados refletem o investimento e o cuidado do governo com a população. “A ampliação das coletas e o incentivo à doação voluntária de sangue e medula óssea demonstram um compromisso concreto com a vida. Seguimos promovendo iniciativas que levam esperança e cuidado com as pessoas em todos os cantos de Rondônia”, salientou.
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, destacou a importância da participação comunitária e da mobilização social. “Cada pessoa que se apresenta para doar simboliza um elo da grande corrente de solidariedade. Doar sangue e medula óssea é um ato simples, seguro e profundamente humano.”
O serviço de coleta itinerante leva atendimento especializado para os municípios, reforçando a rede estadual de saúde e garantindo apoio vital aos tratamentos que dependem de transfusão ou transplante. O evento contou com a participação de equipes técnicas da Fhemeron, do Hemocentro de Rolim de Moura, dos voluntários de Alta Floresta d’Oeste. Em Porto Velho, contou com o público presente e dos representantes da instituição religiosa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!