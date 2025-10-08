Festa para a criançada terá show gratuito do Mundo Bita no Parque da Cidade  em Porto Velho

Publicada em 08/10/2025 às 16h22
Uma programação foi preparada para a população de Porto Velho, especialmente para as crianças. A Prefeitura de Porto Velho promove no próximo final de semana (11 e 12) uma comemoração inesquecível alusiva ao Dia das Crianças, e o público poderá embarcar numa viagem mágica pelo mundo da imaginação com o show nacional do Mundo Bita, no Parque da Cidade, no dia 11.
Além das músicas contagiantes que não deixam ninguém ficar parado, o Mundo Bita também encanta pelas cores e principalmente por ensinar boas mensagens para as crianças de forma lúdica através das músicas. O público vai poder cantar junto com o Mundo Bita um de seus maiores sucessos: “Fazendinha”.
Mundo dos Infláveis estará presente na festa com brinquedos instalados em diferentes pontos do parque
Além da atração nacional, a programação conta também com passeio da Carreta Furacão com grupos de 100 crianças a cada 20 minutos. O Mundo dos Infláveis estará presente na festa, com brinquedos instalados em diferentes pontos do parque: seis infláveis, uma piscina de bolinha e quatro camas elásticas.
SORTEIO
No sábado (11), além do Show do Mundo Bita, outro destaque na festa do Dia das Crianças é o sorteio de presentes diversos e cerca de 5 mil livretos para colorir serão distribuídos. A Prefeitura também realizará a distribuição de lanche para as crianças.
No domingo (12), a festa continua com brinquedos livres e passeios na Carreta Maria Furacão das 16h às 20h.
A partir desta quarta-feira (8) até sexta-feira (10), a carreta passa em frente a escolas municipais como parte da divulgação da festa. A programação é gratuita e começa a partir das 16h de sábado (11).
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a festa foi pensada para que as famílias aproveitem cada momento. A equipe da Prefeitura e das secretarias envolvidas estará presente no local antes do início das atividades, com apoio de segurança, limpeza e logística.
“Assim como preparamos uma festa linda no aniversário da cidade, estamos também focados para realizar um grandioso evento para nossas crianças. A nossa expectativa é que o público seja de 30 a 40 mil pessoas presentes no Parque da Cidade. As famílias aproveitarão bastante, em especial as crianças que sabem cantar todas as músicas do Mundo Bita, e todos estão convidados para participarem dessa festa com a gente”, finaliza o prefeito.
