Ex-ator da Globo sobre polícia em sua plantação de maconha: “Tento amolecer o coração deles”

Publicada em 01/10/2025 às 15h57
O ator Ricardo Petraglia, de 74 anos, mostrou a plantação de cannabis que mantém em seu sítio em Xerém, no Rio de Janeiro, e chamou atenção nas redes sociais. As imagens renderam comentários de fãs, que variaram entre piadas, mensagens de apoio e dúvidas sobre a legalidade do cultivo.
Segundo Petraglia, ele possui autorização judicial para manter nove plantas após uma cirurgia no quadril, quando descobriu que apenas o canabidiol aliviava suas dores. “Pelo habeas corpus, de tempos em tempos a polícia vem aqui, sem avisar, para conferir se está tudo nos conformes. São profissionais educados, atentos a tudo”, explicou.
De forma bem-humorada, o ator contou que costuma conversar com os policiais durante as fiscalizações: “Os policiais entram, veem tudo e acabo ensinando um pouco sobre a planta. Tento amolecer o coração deles sobre a planta e os jardineiros”, disse.
Conhecido por sua atuação na novela História de Amor, Petraglia aproveitou a repercussão para reforçar a importância do uso medicinal da cannabis e o acompanhamento legal para quem tem autorização.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!