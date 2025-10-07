Evento discute sistemas alimentares sustentáveis, geração de emprego e segurança alimentar

Publicada em 07/10/2025 às 16h08
Com o objetivo de fortalecer políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, bem como à promoção da segurança alimentar e nutricional no município, a prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), realizou nesta terça-feira (7) oficina estratégica Alimenta Cidades.
O encontro aconteceu no Complexo Madeira-Mamoré e reuniu especialistas, gestores públicos, agricultores e lideranças sociais para refletirem, além da segurança alimentar, o trabalho da agricultura urbana e rural, o papel do plano municipal de segurança alimentar e nutricional e do fundo municipal na promoção da segurança alimentar.
De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a ideia é incentivar e apoiar a implementação de políticas públicas que promovam a alimentação adequada e saudável nas cidades. Cada município participante realiza um diagnóstico para identificar suas necessidades específicas em relação à segurança alimentar.
“Primeiro a gente coloca Porto Velho em destaque nacional. A nossa cidade era uma das únicas capitais que não fazia parte do Alimenta Cidades do governo federal. A ideia aqui é montar um plano de ação que a gente consiga executar, aproximar o homem do campo com a cidade. A estratégia seria uma alimentação mais saudável, principalmente na merenda escolar”, concluiu o secretário.
ESTRATÉGIAS
O evento contou com a participação da consultora de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (Sesan/MDS), Lorrana Nascimento, que veio de Brasília contribuir e explicar a estratégia do Alimenta Cidades para os produtores.
“A gente percebe que hoje, 87% da população brasileira vive nos centros urbanos, mas eles não são independentes, eles dependem da zona rural e da produção agrícola como um todo. A união dessas duas forças, trabalhando de forma conjunta, fortalecendo os sistemas alimentares, garante a alimentação adequada para a população”, concluiu a consultora.
Durante a oficina, também foi apresentado o livro “Caderno de Experiências sobre Políticas Alimentares Urbanas”, que destaca as estratégias do Alimenta Cidades e inclui 57 municípios do país. Porto Velho teve destaque no livro com a experiência da mandiocultura, uma produção agrícola tradicional e forte na região.
VALORIZAÇÃO
A agricultora de Porto Velho, Cristiane Fernandes, trabalha há 14 anos com a agricultura familiar, em especial com a plantação de frutas, verduras e macaxeira. Ela conta que resolveu participar do evento para obter conhecimento, em especial para a valorização da sua produção.
“É muito bom este evento, porque antigamente a gente não tinha ajuda da prefeitura como está acontecendo agora. Tenho o sonho de expandir a minha produção, mas ainda dependo de recursos. Por isso, o apoio da prefeitura é fundamental para incentivar e contribuir com os agricultores aqui do município, e tenho certeza de que esse apoio é apenas o começo”, finaliza a agricultora.
O evento segue até esta quarta-feira (8), com o Dia de Campo, com uma visita à Agrotropical Amazônia (produção livre de agrotóxicos) e ao Frigorífico Progresso Pescado (cadeia da agroindústria do pescado).
