“Estamos muito felizes”, diz Ana Castela ao confirmar romance com Zé Felipe

O namoro entre Ana Castela e Zé Felipe deixou de ser apenas rumor. A própria cantora confirmou a relação após uma viagem ao Pantanal, onde esteve acompanhada de Leonardo e Poliana Rocha, pais do cantor.
Em entrevista coletiva na última quarta-feira (1º), durante a gravação do DVD de Naiara Azevedo, a sertaneja falou sobre a exposição do relacionamento:
“Estamos seguindo nosso tempo. Não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, glória a Deus”, declarou.
O casal já vinha aparecendo em momentos de intimidade nas últimas semanas. Em Londrina, Zé Felipe foi visto de mãos dadas com a artista durante uma resenha, e no Pantanal os dois publicaram registros lado a lado.
Zé Felipe está solteiro desde maio, após o fim do casamento com Virginia Fonseca, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Já Ana Castela teve como último relacionamento o também cantor Gustavo Mioto.
