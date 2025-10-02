“Estamos muito felizes”, diz Ana Castela ao confirmar romance com Zé Felipe
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 02/10/2025 às 14h56
O namoro entre Ana Castela e Zé Felipe deixou de ser apenas rumor. A própria cantora confirmou a relação após uma viagem ao Pantanal, onde esteve acompanhada de Leonardo e Poliana Rocha, pais do cantor.

Em entrevista coletiva na última quarta-feira (1º), durante a gravação do DVD de Naiara Azevedo, a sertaneja falou sobre a exposição do relacionamento:
“Estamos seguindo nosso tempo. Não estamos escondendo nada de ninguém, estamos postando e está todo mundo muito feliz, glória a Deus”, declarou.

O casal já vinha aparecendo em momentos de intimidade nas últimas semanas. Em Londrina, Zé Felipe foi visto de mãos dadas com a artista durante uma resenha, e no Pantanal os dois publicaram registros lado a lado.

Zé Felipe está solteiro desde maio, após o fim do casamento com Virginia Fonseca, com quem tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Já Ana Castela teve como último relacionamento o também cantor Gustavo Mioto.

 

