Emenda de Eyder Brasil garante realização do Circuito Mix Empreendedor em Porto Velho

Publicada em 01/10/2025 às 13h50
O deputado estadual Eyder Brasil destina emenda parlamentar para a realização da 3ª edição do Circuito Mix Empreendedor, realizada de 30 de setembro a 2 de outubro no Campo do Abobrão, Zona Sul de Porto Velho.
O evento reúne mais de 70 empreendedores de diversos segmentos, oferecendo ao público produtos, serviços e opções de lazer em um só espaço.
Segundo Eyder, a iniciativa é uma oportunidade concreta de valorização do comércio local e incentivo à geração de renda. “Nosso mandato trabalha para apoiar quem empreende em Rondônia. Cada investimento no pequeno negócio é também um investimento em famílias, no desenvolvimento econômico e no futuro da nossa cidade”, destaca o parlamentar.
Com programação cultural, praça de alimentação e espaços de capacitação, o circuito se consolida como ponto de encontro para quem busca incentivar a economia popular e movimentar o comércio da capital.
