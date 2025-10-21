Carreta do Hospital de Amor realiza atendimentos em Jaru

Publicada em 21/10/2025 às 16h30
Os atendimentos na Unidade Móvel do Hospital do Amor, em Jaru iniciaram nesta terça-feira (21) e seguem até o dia 23 de outubro, no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, localizado no Setor 04.
A ação integra o cronograma de atividades da Campanha Outubro Rosa, e tem como principal objetivo o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.
A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa e o Hospital de Amor de Rondônia.
Durante os três dias de atendimento, estão sendo realizados exames de mamografia e preventivos (Papanicolau). Os atendimentos são direcionados exclusivamente às pacientes previamente agendadas pela rede municipal de saúde, além de avaliação de pele e boca, conforme ordem de chegada e vagas disponíveis.
A secretária de saúde. Jaíne Barboza, destacou que ações como essa são fundamentais para a promoção da saúde da mulher. “O cuidado e a prevenção salvam vidas. O diagnóstico precoce é a melhor forma de aumentar as chances de cura e garantir um tratamento eficaz. Essa parceria reforça o compromisso da Prefeitura em oferecer mais acesso e qualidade no atendimento à população feminina jaruense”, disse.
