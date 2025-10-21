Campus Cacoal realiza ação alusiva ao Outubro Rosa com palestra sobre detecção precoce e prevenção ao câncer de mama

Publicada em 21/10/2025 às 09h26
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, por meio do projeto “Saúde em Foco: Conectando Saberes, Promovendo Saúde”, realizou ação alusiva ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.
O evento foi no auditório do campus, e contou com a presença da Deputada Federal Silvia Cristina, que ministrou a palestra intitulada “O toque é amor, a mamografia é prevenção, juntos salvam vidas”. A atividade reuniu 163 participantes, entre servidores e estudantes, em um momento de reflexão, aprendizado e sensibilização voltado à saúde da mulher e à importância do autocuidado.
Durante sua fala, a palestrante destacou a relevância da prevenção e do acesso aos exames de rotina como a mamografia, sendo estratégias fundamentais para salvar vidas e fortalecer as políticas públicas de saúde da mulher. Após a palestra, os participantes foram convidados a um momento de integração com coffee break e entrega de lembrancinhas, reforçando o clima de acolhimento, empatia e união em torno da causa.
A Enfermeira e Coordenadora do projeto Saúde em Foco, Helizandra Romanholo, destacou a importância da ação. “O Outubro Rosa é uma oportunidade de reforçar o autocuidado e a prevenção, mas também de lembrar que a saúde da mulher deve ser uma prioridade o ano todo. A participação dos homens e dos adolescentes é fundamental para multiplicar informações, fortalecer vínculos familiares e contribuir para a construção de uma cultura de prevenção e apoio mútuo voltados à saúde da mulher”. Ela ainda explicou que a ação foi avaliada como um momento significativo de conscientização e fortalecimento da cultura de prevenção no ambiente escolar, promoção da saúde e cuidado integral das pessoas.
