Bruna Biancardi rebate rumores sobre festa de R$ 4 milhões: “Credibilidade zero”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 04/10/2025 às 10h17
Após celebrar o aniversário de 2 anos de sua filha Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr., Bruna Biancardi usou as redes sociais para desmentir rumores sobre os custos da comemoração. A festa, realizada na última quinta-feira (2) em São Vicente, no litoral de São Paulo, havia sido noticiada como um evento avaliado em R$ 4 milhões.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora respondeu a perguntas de seguidores e ironizou as especulações. “Obviamente não, gente! E também é mentira que os balões vieram da Europa. Parem de acreditar nessas coisas que inventam — credibilidade zero! E os outros lugares ainda replicam”, afirmou.

O portal Leo Dias havia publicado que a festa teria contado com dez mil balões importados da Itália e buffet assinado pela chef Mônica Chaves, especialista em eventos de luxo. Bruna, no entanto, descartou todas as informações.

A celebração, que ocorreu alguns dias antes do aniversário oficial de Mavie, em 6 de outubro, chamou atenção pela decoração inspirada nas princesas da Disney e pelos detalhes personalizados.

