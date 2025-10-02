Bia do Brás relembra insegurança ao comprar itens de luxo: “Medo de voltar a ser pobre”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 02/10/2025 às 10h14
A influenciadora Bia do Brás, ex-participante do “BBB 24”, contou em entrevista à revista Quem como foi sua primeira experiência ao consumir itens de luxo. Ela revelou ter sentido desconforto e até culpa ao entrar nesse universo distante da realidade em que cresceu.

“Quando comecei a frequentar lojas de luxo, me sentia insegura, ficava preocupada. Fui me ambientando com o tempo, me acostumando com essa realidade que não fazia parte da minha vida. Não tinha medo de ser destratada, mas me sentia culpada por dar tanto dinheiro em uma peça”, relatou.

A influenciadora explicou que o receio de retornar à escassez a acompanhava em cada visita às lojas. “Era o medo da escassez, de voltar de onde eu vim, de voltar a ser pobre. Então, quando eu entrava na loja, ficava nervosa e a minha mão suava. Hoje entro, tomo champanhe, como biscoito, pego na bolsa e provo”, disse.

Bia lembrou ainda que sua primeira compra nesse novo estilo de vida foi uma bolsa avaliada em R$ 30 mil, que se tornou um marco simbólico da mudança de realidade, mas também reflexo dos conflitos internos provocados pela ascensão financeira repentina.

