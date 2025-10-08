Ação do Outubro Rosa leva atendimentos e arte às servidoras do Palácio Rio Madeira

Publicada em 08/10/2025 às 16h08
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) promoveu na segunda-feira (6) a uma ação especial em alusão ao Outubro Rosa, voltada para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa contemplou servidoras do Palácio Rio Madeira com exames gratuitos de mamografia, realizados pela equipe da Carreta do Amor, parada no estacionamento Pirarucu para facilitar o acesso ao serviço,
Além dos atendimentos médicos, o evento também ofereceu um momento de sensibilidade e reflexão por meio da exposição da artista plástica Adelina Jacob, que está em tratamento contra o câncer de mama. Suas obras abordam temas do universo feminino, como: beleza, perfume, vestuário e vaidade, expressando com delicadeza a força da mulher diante do diagnóstico. A exposição reforça que o câncer não é o fim, mas sim o início de uma jornada de superação.
A chefe do Núcleo Estadual de Oncologia, Francisca Odalice, destacou o propósito da ação. “O objetivo é aproximar as mulheres da importância de cuidar da própria saúde. O exame de mamografia é uma ferramenta essencial para detectar precocemente o câncer de mama. E, mais do que isso, queremos mostrar que o diagnóstico não representa o fim da linha, com prevenção, acolhimento e tratamento adequado é possível vencer a doença”.
Neste ano, cerca de 60 servidoras realizaram o exame. Caso seja identificada alguma alteração, o Hospital do Amor entra em contato diretamente com a paciente para agendar a consulta de investigação. Já os resultados sem alterações são enviados via Correios para o endereço de cada participante.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha também reforçou a importância da iniciativa. “O Outubro Rosa é muito mais do que uma campanha pontual. É um movimento que nos lembra, todos os dias do valor da vida e da necessidade de cuidar das mulheres com atenção e respeito”.
PREVENÇÃO
A rotina médica não serve apenas para tratar doenças, ela é uma ferramenta poderosa para impedir que elas se desenvolvam ou avancem silenciosamente. Segundo o Ministério da Saúde, manter hábitos saudáveis, como: evitar o consumo de álcool, praticar atividades físicas e adotar uma alimentação equilibrada reduz em até 28% o risco de câncer de mama.
Para mulheres com histórico familiar da doença, o acompanhamento médico semestral é essencial. A mamografia é recomendada a partir dos 40 anos, sendo um dos principais métodos de rastreamento precoce.
O titular da Secretaia de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha reforçou o papel da mobilização. “O Outubro Rosa precisa ser lembrado todos os dias. Quando levamos ações concretas às mulheres, estamos garantindo acesso, dignidade e a chance de um diagnóstico precoce. Essa é a verdadeira missão da saúde pública: cuidar com humanidade”.
