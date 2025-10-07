Ação do governo de Rondônia promove lazer e cidadania para crianças da zona Leste de Porto Velho

Publicada em 07/10/2025 às 10h25
Com o objetivo de proporcionar cidadania e lazer o governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) realizou no domingo (5), uma ação em alusão ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, o evento voltado ao público infantil proporcionou uma estrutura com vários brinquedos, castelos infláveis, touro mecânico, futebol de sabão, piscinas de bolinhas e pula-pula, além da distribuição de lanche, sucos, pipoca e algodão-doce, sorteio de bicicletas e entrega de canecas. A ação foi realizada no Centro de Artes e Esportes Unificado (Praça CEU), zona Leste de Porto Velho.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou as políticas públicas do governo do estado voltadas para a assistência social que atendem a região. Restaurante Prato Fácil, que distribui refeições ao custo de apenas R$ 2, e recentemente foi inaugurado uma unidade do Tudo Aqui, e com a ação do Dia das Crianças, também foi fortalecido entre as famílias, o Programa Criança Protegida. “Cada criança merece ter um dia de lazer e, acima de tudo, ter seus direitos assegurados. O melhor presente para as crianças é ser amada e protegida”, ressaltou.
A secretária da Seas, Luana Rocha explica que, com o Programa Criança Protegida, o governo investe na criação de uma rede de proteção forte para as crianças. “Esse é o momento de celebração com diversas brincadeiras e ações preparadas com muito carinho para proporcionar às crianças e suas famílias acolhimento, dignidade e garantir o direito ao lazer e a cidadania, e ainda de fortalecimento da rede de proteção e de inclusão social,” destacou.
DIVERSÃO
“Achei interessante essa ação do governo de Rondônia em trazer tantos brinquedos e brincadeiras gratuitamente, porque muitas vezes a gente não tem condições para proporcionar isso aos nossos filhos. É uma oportunidade muito feliz e eu fiz questão de trazer meus quatro filhos. Achei muito organizado e cheio de opções para a diversão das crianças.”
“Fico muito feliz com tudo que foi feito. É uma festa muito bonita para meus filhos, bem organizada. Além disso, a estrutura montada com as áreas cobertas faz a diferença. Estava um pouco apreensiva de trazer um dos meus filhos que tem autismo, pois quando o ambiente é muito quente ele fica agitado, mas ficou muito bom e ele se divertiu muito”.
DISTRIBUIÇÃO DE BICICLETAS
O momento mais esperado foi o dos sorteios. Foram sorteadas 406 bicicletas, em parceria com uma indústria de bicicletas, e distribuídas 5 mil canecas.
Vitor, de 11 anos, foi o primeiro a ganhar a bicicleta, em uma mistura de surpresa e alegria. “Eu não imaginava que iria ganhar esse presente do Dia das Crianças, estava querendo uma bola, mas foi muito melhor. Estou muito feliz.”
A mãe dele, a auxiliar de limpeza Raiane Cruz, destacou a alegria de participar de um lazer tão completo e organizado. “Estou muito feliz com a bicicleta para o Vitor. Esse é um presente que o governo proporcionou para ele e, que o deixou muito feliz. Além disso, esse é um evento bem diferente dos que eu já participei, muito organizado e com uma variedade enorme de brinquedos”.
Além da festa, uma série de atividades foram proporcionadas pelas demais secretarias do governo do estado:
SEFIN: mascote Notinha Legal.
CAERD: mascote o e material educativo.
SEJUCEL: Atividades recreativas.
DETRAN: mascotes e teatro infantil.
CORPO DE BOMBEIROS: Apoio e banho de mangueira para as crianças.
PM/RO: Segurança e circuito de ciclomotor com as crianças.
SEDAM: Distribuição de 200 mudas nativas e van de educação ambiental.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!