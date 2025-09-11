Trump ofereceu que imigrantes sul-coreanos presos em fábrica ficassem nos EUA, mas apenas 1 aceitou, diz agência

Publicada em 11/09/2025 às 10h19
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu aos imigrantes sul-coreanos detidos em fábrica da Hyundai que ficassem no país, mas a maioria dos trabalhadores optou por voltar ao país de origem. A informação foi publicada na agência de notícias Reuters nesta quinta-feira (11).
O plano de Trump previa que aqueles que ficassem treinassem trabalhadores americanos. Segundo a agência, apenas um dos trabalhadores aceitou a proposta do republicano.
O ato de Trump teria atrasado em um dia a partida do voo com destino à Coreia do Sul. O presidente do país asiático, Lee Jae Myung, declarou, que os procedimentos de partida foram interrompidos enquanto autoridades respondiam à sugestão de Trump.
O veículo sul-coreano Yohap afirmou que os imigrantes detidos já haviam sido liberados e estavam a caminho do aeroporto na madrugada desta quinta-feira (11).
Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores relatou à Reuters que Trump orientou as autoridades americanas a "incentivar" os imigrantes a aceitarem a proposta.
O funcionário afirmou ainda que o chanceler sul-coreano, Cho HJyun, sugeriu que os trabalhadores voltassem para casa para se recuperar e, depois, retornassem caso quisessem.
Na última sexta-feira (5), cerca de 300 imigrantes sul-coreanos foram detidos pelo governo Trump na fábrica de carros elétricos, localizada na Geórgia.
Ao todo, 475 imigrantes foram presos na fábrica, que fica no estado da Geórgia, em megaoperação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) realizada na quinta-feira (4) e revelada na sexta. A operação foi a maior na história do Departamento de Segurança Interna americano, levando em conta a quantidade de presos de uma só vez.
Um vídeo da operação divulgado pelo governo Trump neste sábado mostrou uma grande quantidade de carros do ICE chegando à fábrica e trabalhadores asiáticos sendo retirados de dentro do local e colocados em uma fila com as mãos na parede e na lateral de um ônibus. Eles foram algemados nos pulsos, na cintura e nos tornozelos, e entraram em um ônibus. (Veja no vídeo acima)
No vídeo, centenas de trabalhadores estavam de pé em frente a um prédio, com alguns vestindo coletes amarelos com nomes como "Hyundai" e "LG CNS". Dois dos trabalhadores se esconderam em um lago antes de serem presos. A operação envolveu um helicóptero e veículos blindados, segundo o ICE.
Ainda não se sabe se todos os imigrantes presos estavam ilegais nos EUA. O governo Trump disse que todos os presos estavam trabalhando ilegalmente no país, em violação ao tipo de vistos que tinham.
A megaoperação faz parte da crescente campanha anti-imigração empregada por Donald Trump desde o início de seu governo, em janeiro. O incidente pode complicar as tensões entre o governo Trump e Seul, um importante aliado e investidor asiático. Os dois países estão divergindo sobre os detalhes de um acordo comercial que inclui US$350 bilhões (cerca de R$ 1,89 trilhões) de investimentos sul-coreanos nos Estados Unidos.
