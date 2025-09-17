“Tributação em Perspectiva”: Administração Tributária será tema de palestra em Porto Velho

Publicada em 17/09/2025 às 10h31
O Sindicato dos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais de Rondônia (Sindafisco) convida seus filiados, autoridades e demais interessados a participarem da palestra “Tributação em Perspectiva”, que será realizada no dia 08 de outubro, às 16h, no auditório do Sindafisco, em Porto Velho.
O evento terá como palestrante o renomado Charles Alcantara, presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará (Sindifisco-Pará) e ex-presidente da Fenafisco – Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. A mediação ficará a cargo de Marcelo Teixeira, vice-presidente do Sindifisco-Pará.
A atividade será uma oportunidade para refletir sobre os principais desafios e perspectivas do sistema tributário brasileiro, destacando o papel essencial do fisco no fortalecimento da justiça fiscal e da administração pública. Entre os temas abordados estarão: Reforma Tributária, Lei Orgânica da Administração Tributária (LOAT) e o Futuro da Administração Tributária.
O público-alvo do evento inclui Auditores Fiscais e Servidores da Administração Tributária (estadual, federal e municipal), além de gestores públicos, dirigentes sindicais e representantes de associações de classe do fisco.
