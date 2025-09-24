SEMDRU reforça apoio a produtores de Nova Mamoré com transporte de 35 toneladas de calcário

Publicada em 24/09/2025 às 13h50
Fazer a agricultura prosperar em Nova Mamoré é também garantir que o trabalho do produtor rural seja valorizado e apoiado. Foi com esse compromisso que a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SEMDRU) realizou, na última quinta-feira, 19, o transporte de 35 toneladas de calcário para atender três produtores da Linha 30-C, que se preparam para o cultivo de café.
O calcário é essencial para a correção e fertilidade do solo, garantindo um plantio mais produtivo e saudável. Com a entrega, a SEMDRU não só fornece insumos, mas também cuida de toda a logística de transporte, do ponto de coleta até a entrega nas propriedades, reduzindo custos e facilitando o acesso dos produtores a materiais essenciais.
Sob a gestão do secretário Abílio Baiano, a SEMDRU já auxiliou mais de 300 pequenos produtores apenas no primeiro semestre do ano. Os números impressionam: foram distribuídas mais de 60 mil mudas de café, cacau e banana; 600 toneladas de silagem de milho e 400 toneladas de capim-açu, voltadas para produtores de leite – um setor estratégico, já que Nova Mamoré possui a maior bacia leiteira do estado de Rondônia; e 220 toneladas de calcário entregues diretamente aos agricultores.
Segundo o secretário, essa proximidade com os produtores é essencial para fortalecer a agricultura familiar. “Nosso objetivo é estar sempre ao lado dos agricultores, oferecendo suporte técnico e logístico para que possam desenvolver suas atividades com eficiência e sustentabilidade. Transportar o calcário para a Linha 30-C é mais do que entregar um insumo: é garantir que o solo esteja pronto para o cultivo do café, valorizando o trabalho de cada produtor e fortalecendo toda a produção rural de Nova Mamoré.”
