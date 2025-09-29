Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promove roda de conversa com mães atípicas

Publicada em 29/09/2025 às 14h42
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realizou na última sexta-feira, 26, um encontro de mães atípicas. A reunião seguiu a temática do Setembro Amarelo e teve enfoque na importância do autocuidado na maternidade atípica e suas particularidades.
As rodas de conversa de mães atípicas acontecem desde 2023 e são sempre guiadas por psicólogos do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. De acordo com a secretária de desenvolvimento social, Edileuza Sena, a dinâmica permite que as mães ou responsáveis pelas crianças troquem experiências e recebam acolhimento profissional. “Ao verbalizar suas vivências, elas aliviam angústias, tiram dúvidas e encontram apoio e empatia em situações específicas da maternidade atípica”, explicou.
Os encontros acontecem a cada 60 dias e são organizados pela equipe do CRAS. Pessoas interessadas em participar da atividade podem entrar em contato por meio do telefone 69 9308-0748 e seguir as instruções passadas pelos técnicos da Semdes.
