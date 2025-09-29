Sebrae fortalece integração regional no 2º Encontro de Atendentes das Salas do Empreendedor do Vale do Jamari

Publicada em 29/09/2025 às 14h29
Evento realizado em Ariquemes reuniu representantes de sete municípios para alinhar estratégias, padronizar atendimentos e planejar ações conjuntas para 2026
O Sebrae em Rondônia promoveu, nos dias 24 e 25 de setembro, o 2º Encontro de Atendentes das Salas do Empreendedor do Vale do Jamari, realizado no auditório da instituição em Ariquemes.
A iniciativa reuniu profissionais de Ariquemes, Buritis, Machadinho d’Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Cacaulândia e Alto Paraíso, com o objetivo de alinhar estratégias de atendimento, fortalecer competências e consolidar o planejamento coletivo para o próximo ciclo de trabalho.
A programação abordou temas essenciais para a rotina das Salas do Empreendedor, como boas práticas de atendimento, trilha de orientação ao cliente, utilização do portfólio de soluções do Sebrae, com destaque para o programa Sebraetec, além da capacitação prática no sistema FOCO, ferramenta de registro e gestão de atendimentos. Também foi realizado o planejamento conjunto do Plano de Trabalho 2026, alinhado às diretrizes estaduais da instituição.
Entre os encaminhamentos definidos, destacam-se a padronização do atendimento em todos os municípios, o estímulo ao uso contínuo do sistema FOCO e a ampliação da divulgação das soluções do Sebrae junto aos pequenos negócios. O Plano de Trabalho 2026 será finalizado e apresentado até o fim do ano.
O encontro também reforçou a atuação do Programa Cidade Empreendedora, iniciativa nacional do Sebrae que integra ações voltadas ao desenvolvimento local sustentável.
A presença dos atendentes municipais e o trabalho conjunto durante os dois dias de atividades reforçam a importância da governança local e do fortalecimento das políticas públicas para o empreendedorismo.
Para Marlon Amorim, interlocutor das Salas do Empreendedor no Vale do Jamari, o evento representa um marco para a região:
“Momentos como este são fundamentais porque nos permitem alinhar estratégias, compartilhar desafios e construir soluções de forma coletiva. As Salas do Empreendedor são a porta de entrada do pequeno negócio ao Sebrae, e quando fortalecemos a atuação dos nossos atendentes, estamos, na verdade, fortalecendo todo o ecossistema empreendedor da região. Essa integração garante que o atendimento ao empreendedor seja cada vez mais qualificado, ágil e eficiente, além de evidenciar como a metodologia do Cidade Empreendedora tem aproximado o poder público e o Sebrae em torno de um mesmo objetivo: desenvolver economicamente os municípios e gerar oportunidades para quem empreende.”
Com a realização do encontro, o Sebrae em Rondônia reafirma seu compromisso de apoiar os municípios, capacitar os atendentes e oferecer suporte estratégico aos empreendedores, assegurando que o desenvolvimento do Vale do Jamari seja sustentável, inovador e conectado às demandas do mercado.
