Samu atua em ocorrência na RO-459 e reforça importância da unidade em Rio Crespo

Publicada em 18/09/2025 às 15h32
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Crespo foi acionado na manhã desta quinta-feira (18), por volta das 8h30, para atender a um acidente na RO-459, km 11, rodovia que liga o município à BR-364. A ocorrência envolveu o tombamento de um caminhão carregado de alimentos e deixou duas pessoas presas às ferragens.
A operação mobilizou dois condutores e duas enfermeiras da equipe local, com apoio solicitado à central do Samu de Ariquemes e ao Corpo de Bombeiros. Um caminhão munck foi utilizado para auxiliar na remoção do veículo. As vítimas foram resgatadas e encaminhadas ao hospital de Ariquemes em estado estável, sem risco iminente de óbito.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o Samu de Rio Crespo registrou 445 atendimentos entre junho e setembro de 2025. Nesse período, destacam-se 38 acidentes de trânsito com vítimas, 23 transportes inter-hospitalares, seis atendimentos a parturientes, cinco ocorrências envolvendo arma de fogo e 110 chamados relacionados a condições clínicas, como alterações cardíacas, derrames, crises asmáticas e quadros de hipertensão.
A Prefeitura de Rio Crespo agradece o apoio do Samu e do Corpo de Bombeiros de Ariquemes, bem como da Polícia Militar, que estiveram presentes na ação e contribuíram para o pronto atendimento da ocorrência.
A administração municipal reforça que a presença do Samu em Rio Crespo tem garantido resposta rápida e qualificada às emergências, consolidando-se como serviço essencial para a saúde, a segurança e a proteção da população.
