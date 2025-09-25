SAE recebe equipamento que agiliza diagnóstico de HIV e Hepatites em Rolim de Moura

Publicada em 25/09/2025 às 14h53
O Serviço de Assistência Especializada (SAE) de Rolim de Moura recebeu um importante reforço na área da saúde: o aparelho GeneXpert, tecnologia que permite a realização de exames de carga viral do HIV e das Hepatites B e C com rapidez e alta precisão.
O novo equipamento foi solicitado pela coordenadora do SAE, Elienai Brito, ao Ministério da Saúde, com apoio técnico de Manoel Carlos Alves Braga. A chegada do GeneXpert representa um grande avanço para o município, que agora não precisará mais enviar amostras para Porto Velho — processo que poderia levar até 15 dias para liberação dos resultados.
Com a implantação do sistema, o tempo de espera será reduzido significativamente, garantindo maior agilidade no diagnóstico e no início do tratamento dos pacientes atendidos pelo serviço.
A coordenação do SAE também destacou a importância do apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), na pessoa da secretária Geiciane Loubak, pelo empenho em fortalecer a estrutura e a qualidade dos serviços oferecidos à população.
“Essa conquista representa um grande avanço para a saúde pública de Rolim de Moura e reforça nosso compromisso com um atendimento mais eficiente e humanizado”, ressaltou a coordenação do SAE.
