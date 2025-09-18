Rodovia-457, sentido Alto Paraíso, recebe serviços de recuperação do governo

Publicada em 18/09/2025 às 09h19
Para melhorar as condições de trafegabilidade, o governo de Rondônia concluiu em 26 quilômetros de rodovia, serviços de manutenção na RO-457, no trecho que liga a BR-421 ao município de Alto Paraíso. Os trabalhos executados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), incluíram reconformação de plataforma (patrolamento), limpeza lateral, implantação de bueiros e revestimento primário (encascalhamento) em pontos estratégicos da via, garantindo mais segurança para motoristas e moradores da região.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os serviços de manutenção na rodovia é de fundamental relevância para a região. “A RO-457 é um eixo fundamental para população de Alto Paraíso e para o escoamento da produção. Estamos trabalhando para que cada região do nosso estado tenha estradas em boas condições que possa possibilitar o direito de ir e vir da população. Nosso objetivo é que os moradores e produtores rurais tenham mais segurança, agilidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias ”, salientou.
RO-457 recebeu 26 km de manutenção
O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, reforçou o compromisso com a conservação das estradas e explicou que os trabalhos tiveram atenção especial. “A recuperação da Rodovia-457 é um exemplo do esforço contínuo da gestão estadual em oferecer vias trafegáveis para comunidade. Esse trecho apresentava dificuldades na passagem de veículos, principalmente em épocas de chuva. O trabalho foi feito pensando não apenas na trafegabilidade imediata, mas também na durabilidade dos serviços”, destacou.
O residente da 2ª Residência Regional do DER-RO, em Ariquemes, Dirceu de Souza, que acompanhou de perto a execução da obra, ressaltou a importância dos serviços executados. “Conhecemos as necessidades da população da região e sabemos o quanto esse trecho da RO-457 é importante para quem depende dele todos os dias. O resultado é uma estrada em melhores condições, pronta para atender o fluxo de veículos com mais segurança e conforto”, afirmou.
