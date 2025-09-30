Programa Cidade Empreendedora: Sebrae Cacoal apresenta iniciativa em reunião com representantes da prefeitura

Publicada em 30/09/2025 às 14h27
Encontro discutiu estratégias para fortalecer o desenvolvimento sustentável e inovador do município
Em 19 de setembro de 2025, o Sebrae Cacoal abriu as portas para o vice-prefeito Tony Pablo, que chegou junto com secretários municipais e a procuradora-geral, em um encontro voltado ao alinhamento estratégico para o futuro da cidade.
O encontro teve como objetivo aproximar ainda mais a Prefeitura e o Sebrae, apresentando o Programa Cidade Empreendedora e seus 10 eixos de atuação, além de discutir novas possibilidades de parceria para impulsionar o desenvolvimento local.
Durante a reunião, a gerente do Sebrae em Cacoal, Thuylla, junto das analistas Cintia e Renilda, destacou como o programa pode transformar a gestão municipal e apoiar os pequenos negócios.
“O Sebrae, por meio do programa Cidade Empreendedora, reafirma seu papel estratégico no fortalecimento dos municípios. A iniciativa visa transformar cidades em ambientes mais férteis para o desenvolvimento do empreendedorismo. A unidade de Cacoal teve a satisfação de receber o vice-prefeito e os secretários municipais para apresentar as diretrizes do programa e o amplo leque de atuação do Sebrae. Há grande expectativa de que esta parceria gere projetos de impacto e resultados significativos para Cacoal nos próximos anos”, afirmou.
O Cidade Empreendedora é uma iniciativa do Sebrae que busca apoiar a transformação dos municípios a partir de ações que estimulam o desenvolvimento econômico, promovem a inovação e tornam a gestão pública mais eficiente e menos burocrática.
O programa atua em dez eixos estratégicos, que envolvem desde a educação empreendedora, desburocratização e sustentabilidade até o fortalecimento das vocações locais.
Entre os benefícios destacados para Cacoal estão a melhoria do ambiente de negócios, fortalecimento dos micro e pequenos empreendedores, geração de emprego e renda, modernização da gestão pública e reconhecimento como município referência em desenvolvimento sustentável.
Para a adesão ao programa, é realizado um diagnóstico que identifica os pontos fortes e desafios da cidade, resultando em uma agenda estratégica municipal construída em conjunto com a Prefeitura, secretarias, empreendedores locais e sociedade civil.
A reunião também marcou um momento importante de aproximação institucional, já que o vice-prefeito Tony Pablo deve assumir a Prefeitura em 2026, diante da provável candidatura do atual prefeito, Adailton Fúria, ao Governo do Estado.
O Sebrae reforçou seu compromisso de apoiar a administração municipal na construção de soluções inovadoras e sustentáveis para o crescimento de Cacoal.
O encontro foi mais do que uma apresentação: lançou as bases de uma parceria sólida entre o Sebrae e a gestão municipal, com foco em transformar Cacoal em uma verdadeira Cidade Empreendedora, mais próspera, inclusiva e inovadora, beneficiando diretamente a população com mais oportunidades, negócios fortalecidos e desenvolvimento organizado.
