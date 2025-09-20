PREVISÃO DO TEMPO: Sábado (20) com chance de chuva em boa parte da região Norte

Publicada em 20/09/2025 às 08h00
No Norte brasileiro, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva na manhã deste sábado (20). Essa condição deve se manter no Amapá, Acre, Roraima e na maior parte do Amazonas, estendendo-se até o período da tarde.
Além disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para chuvas intensas nas regiões Sudeste e Sul do Amazonas, onde estão localizados municípios como Jutaí, Tefé e Tapauá.
Em Rondônia, a manhã será parcialmente ensolarada, mas chuvas isoladas devem chegar no período da tarde, atingindo municípios como Machadinho D’Oeste e Nova Mamoré.
No Pará, a manhã terá possibilidade de chuvas isoladas, especialmente em Belém; no entanto, à tarde a previsão muda, e a capital terá muitas nuvens. Já no Tocantins, a manhã será de sol na maior parte do estado, com nuvens e pancadas de chuva restritas ao trecho que vai de Araguatins até Santa Fé do Araguaia.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 97%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!