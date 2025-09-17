PREVISÃO DO TEMPO: Norte terá quarta-feira (17) com pancadas de chuva em boa parte da região

Publicada em 17/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta quarta-feira (17) indica que, no Norte do Brasil, o dia será de chuva na maior parte da região. Para a totalidade dos estados do Acre e de Rondônia, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
No Amazonas, essa mesma condição está prevista para áreas de Japurá, Alto Solimões, Juruá, Tefé, Boca do Acre e Rio Negro. Acumulados mais intensos também estão previstos para a área do centro ao norte de Roraima, em municípios como Alto Alegre e Amajari.
Já para quase todo o estado do Pará; para o norte e o este do Amapá e uma pequena parte do sul do Tocantins, há possibilidade de chuva. Para as demais áreas, apenas variação entre muitas e poucas nuvens.
Entre as capitais, a temperatura mínima deve chegar a 22°C, em Rio Branco. Já a máxima prevista é de 39°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.
5 Motivos para saber das previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção dos marinheiros, dos navios e dos passageiros;
Aeronáutica: proteção e segurança dos pilotos, das aeronaves e dos passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras à pesca; e
Turismo: garantia de um passeio e de uma viagem feliz e tranquila.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
