Prefeitura entrega título definitivo de propriedade à Associação de Moradores do Primavera

Publicada em 13/09/2025 às 09h45
O bairro Primavera viveu uma tarde histórica nesta quinta-feira, 11. Após 38 anos de espera, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação (Semurfh), entregou o título definitivo de propriedade do terreno da Associação de Moradores do Bairro Primavera (AMBP). O documento foi entregue pessoalmente pelo prefeito Affonso Cândido (PL).
A cerimônia reuniu autoridades e moradores. Estiveram presentes o secretário da Semurfh, Antônio Marcos dos Santos, o Fuskão, o presidente da AMBP, Welber Dino, a vice-presidente Eliane Paula e o líder comunitário Alessandro Dantas, o Sandrão.
Durante a solenidade, o prefeito destacou a importância da regularização fundiária para a cidade. “Muitas situações como essa aguardam há anos. Agora estamos trabalhando para entregar os documentos que garantem segurança jurídica e dignidade. Esta conquista é um marco na história de Ji-Paraná e também da nossa gestão, pois promove cidadania, estabilidade e valoriza o imóvel da associação”, afirmou Affonso Cândido.
O secretário Antônio Marcos reforçou o simbolismo da conquista. “Estamos cumprindo o compromisso do prefeito e garantindo direitos constitucionais: dignidade da pessoa humana, direito à habitação e direito à propriedade, que muitas vezes é tão difícil para essa população tão sacrificada”, destacou.
Moradores também celebraram o momento. Para Alessandro Dantas (Sandrão), receber o título definitivo foi emocionante. “Esperamos mais de 38 anos. Agora, na gestão do prefeito Affonso Cândido, este sonho se tornou realidade. Estou muito feliz por ter recebido o documento das mãos dele”, disse.
Já o presidente da associação, Welber Dino, ressaltou a relevância do ato para o fortalecimento da comunidade. “Hoje deixamos de ser apenas uma pasta com ata. Agora teremos uma sede com terreno documentado. Agradecemos ao prefeito Affonso por sua sensibilidade com a nossa causa. Sua gestão está superando as expectativas”, concluiu.
Fotos: Danilo Carrilho
