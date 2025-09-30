Prefeitura de Pimenta Bueno realiza Audiência Pública sobre RDQA e Metas Fiscais

Por ASSESSORIA
Publicada em 30/09/2025 às 09h15
A Prefeitura realizará Audiência Pública nesta terça-feira, 30 de setembro de 2025, às 08h, no Auditório da Câmara.
Na oportunidade, será apresentado o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), bem como o Demonstrativo e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais – 2º Quadrimestre.
A participação da população é fundamental para garantir a transparência da gestão e o acompanhamento das contas públicas.
