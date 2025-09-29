Prefeitura de Jaru promove diversas ações para conscientização sobre prevenção

Publicada em 29/09/2025 às 09h17
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, realiza uma extensa programação em alusão ao Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio.
O cronograma de atividades conta com palestras em escolas e unidades de saúde, rodas de conversa, pit-stop com entrega de materiais informativos, e se estende até o dia 30.
O objetivo das ações é informar e conscientizar a população sobre os sinais de sofrimento psíquico, estimular o diálogo sobre saúde mental, ampliar o acesso aos serviços de saúde mental e envolver escolas, famílias, lideranças e instituições na construção de uma cultura de prevenção e cuidado com a vida.
