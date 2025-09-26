Prefeitura de Guajará-Mirim realiza reunião sobre fortalecimento da transparência pública

Publicada em 26/09/2025 às 14h42
A Prefeitura de Guajará-Mirim realizou, nessa manhã, 25 de setembro, uma reunião institucional para tratar do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) sobre i nível de transparência do Município.
Durante o encontro, foram discutidas as adequações necessárias no Portal da Transparência, visando atender às exigências legais e, sobretudo, assegurar que a população guajaramirense tenha acesso cada vez mais claro, atualizado e facilitado às informações públicas.
A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência, a eficiência administrativa e a aproximação entre governo e sociedade, garantindo que os cidadãos possam acompanhar de forma acessível a aplicação dos recursos e as ações desenvolvidas pela administração pública.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!