Prefeitura atende pedido do vereador Pedro Geovar e ruas do bairro Conceição recebem melhorias

Publicada em 29/09/2025 às 11h47
A Prefeitura de Porto Velho realizou serviços de recuperação viária no bairro Conceição, atendendo ao Pedido de Providência nº 443/2025, protocolado pelo vereador Pedro Geovar (PP).
A intervenção contemplou ações de tapa-buracos e recapeamento no cruzamento da Rua Vicunha com a Rua João Elias de Souza, local apontado como crítico pela comunidade em razão da grande quantidade de buracos que comprometiam o tráfego e a segurança de motoristas, pedestres e usuários do transporte público.
De acordo com o parlamentar, a medida representa um avanço para a mobilidade urbana e reflete a atenção da gestão municipal às demandas da população. “Essa é uma conquista importante para os moradores do bairro, que enfrentavam dificuldades constantes devido às más condições da via”, destacou Geovar.
A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) reforçou que os trabalhos seguem um cronograma de manutenção em diferentes regiões da cidade, priorizando pontos considerados urgentes e de maior impacto para a comunidade.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!