Porto Velho recebe Roda Literária em comemoração ao aniversário da cidade

Publicada em 29/09/2025 às 09h10
Dentro da programação especial de 111 anos de Porto Velho, a Roda Literária será um dos grandes destaques culturais. O evento acontece no dia 4 de outubro, a partir das 17h30, no Plano Inclinado, localizado na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, reunindo escritores, acadêmicos, leitores e a comunidade em geral.
Com o objetivo de valorizar a literatura como instrumento de preservação da identidade cultural e de incentivo à leitura, a Roda Literária busca proporcionar um espaço de reflexão, troca de experiências e fortalecimento da memória coletiva de Porto Velho.
A programação terá início com música ambiente regional e poesia interpretada por Elizeu, seguida pela palavra de abertura do secretário da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, e do secretário-executivo de Turismo, Aleks Palitot. Em seguida, o presidente da Academia de Letras, doutor Diego Vasconcelos, destacará a importância da literatura na preservação da identidade cultural. A acadêmica Cleide Blackmam trará reflexões sobre memória, ancestralidade e identidade cultural.
O momento mais aguardado será a roda de conversa com escritoras convidadas: Eva, Célia, Jane e Elizane, seguida pelo Clube do Livro, em um espaço de leitura aconchegante, que promete envolver o público em um bate-papo coletivo sobre literatura e memória.
Para o secretário Paulo Moraes Júnior, a iniciativa reforça a importância de aproximar a população da produção literária local. “A Roda Literária é um espaço de pertencimento. Queremos que a comunidade se sinta parte viva dessa história, reconhecendo que a literatura também é um elo de preservação da nossa memória e da nossa identidade cultural”, destacou.
A Roda Literária integra as ações promovidas pela Prefeitura de Porto Velho em celebração ao aniversário da capital.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!