O Dia na História - BOM DIA 18 DE SETEMBRO

RONDÔNIA
1919 – A empresa “Café Central” assume os cuidados com o coreto, usado para apresentações musicais, construído pela prefeitura na rua Sete de Setembro com a José de Alencar.
1946 – Promulgada a Constituição Federal. O Território terá direito a eleger um deputado federal, com eleição prevista para janeiro de 1947.
1983 – Para o presidente regional do PDS Desival Reis, qualquer proposta de acordo com o governador Jorge Teixeira só vai valer se for avalizada pelo ministro Mário Andreazza.
1985 – O deputado estadual Francisco Nogueira quer um calendário especial para alunos da área rural, sem aulas nos períodos de plantio e colheita.
1988 – A construção civil é outro setor do Estado prejudicado pela tabela da Sunab, mesmo que o comerciante comprove que o custo do cimento é maior que a tabela oficial, ele não pode vender.
1990 – O candidato a governador Orestes Muniz pede que a PF investigue o também candidato Olavo Pires, nas denúncias de envolvimento com o tráfico.
HOJE É
Dia dos Símbolos Nacionais. Dia Mundial da Monitorização da Água. Dia Internacional da Igualdade Salarial. Dia Nacional da Televisão.
Católicos celebram Nossa Senhora da Defesa, Santa Sofia, São José Cupertino,
BRASIL
1946 – A Assembleia Nacional Constituinte sanciona a Constituição Federal. 1946 – Nasce Joel Camargo (m. 2014), tricampeão em 1970, foi o 1º jogador negro a denunciar o racismo no futebol. 1950 - Inaugurada a TV Tupi (SP) a 1ª emissora de TV do Brasil. 2002 – Morre Mauro Ramos de Oliveira (n. 1930), capitão da seleção brasileira bicampeã de futebol.
MUNDO
1865 – Rendição do Paraguai na guerra contra Brasil, Argentina e Uruguai. 1851 - Fundado o jornal The New York Times. 1997 - É adotada a Convenção sobre a Proibição de Minas Antipessoais.
FOTO DO DIA
UMA MULHER NA PONTA DO ABUNÃ
Na história política de Rondônia, ela foi a primeira mulher eleita, vereadora em Guajará-Mirim (1973/77) e a primeira reeleita (1977/1983). Natural de Belém ela chegou a Guajará-Mirim em 1949, onde casou com Omar Morhy Filho.
Aos 48 anos, depois de vários anos lecionando, começou a cursar Direito, formada foi aprovada no 1º concurso para a PGE estadual e durante o governo Jerônimo Santana (1987/91) foi chamada para se tornar a primeira mulher Procuradora Geral do Estado.
“Fiz questão de dizer ao governador que eu sempre lhe fiz oposição, mas ele disse que precisava do meu trabalho”.
Na época havia uma pendência entre Acre e Rondônia – distante quase 500 KM de Porto Velho a “Ponta do Abunã”, era assistida pelo governo acreano e em determinado espaço de tempo decidiu se instalar na principal vila da região, Extrema.
E competiu à procuradora Aliete Morhy preparar o recurso que com o qual o STF deu ganho de causa a Rondônia na questão da Ponta do Abunã.
