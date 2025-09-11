Publicada em 11/09/2025 às 15h21
Há dois dias, Israel ordenou a evacuação em massa da maior cidade da Faixa de Gaza, o que causou pânico e revolta entre os moradores. Israel prepara ampla operação terrestre contra o grupo terrorista Hamas no local.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (11) que não aceitará a ideia de um Estado palestino.
Ele deu a declaração ao assinar um acordo que permite a expansão significativa de assentamentos israelenses na Cisjordânia, perto de Jerusalém.
"Cumpriremos a nossa promessa: nunca haverá um Estado palestino; este lugar nos pertence. Nós protegeremos nossa herança, nossa terra e nossa segurança", declarou Netanyahu durante o evento em Maale Adumim, um assentamento israelense a leste de Jerusalém.
O premiê israelense estava acompanhado por membros nacionalistas de sua coalizão, incluindo o ministro das Finanças de extrema direita, Bezalel Smotrich, que, em agosto, disse que um Estado palestino "está sendo apagado da mesa, não com slogans, mas com ações".
Em maio, o governo de Israel já havia anunciado a criação de 22 novas colônias no território. Na época, a decisão foi alvo de críticas por ser a maior expansão de assentamentos de colonos judeus dentro da Cisjordânia desde os Acordos de Oslo, quando Israel se comprometeu a não tomar essa medida.
No mês passado, o projeto E1, que planeja dividir a Cisjordânia ocupada e a isolar de Jerusalém Oriental, recebeu aprovação final de uma comissão de planejamento do Ministério da Defesa. O investimento total, que incluirá a construção de estradas e a modernização da infraestrutura principal, é estimado em quase US$ 1 bilhão.
Os assentamentos israelenses na Cisjordânia são considerados ilegais sob a lei internacional. Mesmo assim, cerca de meio milhão de judeus vivem na região, em mais de 130 colônias.
A ONU denuncia com frequência a colonização israelense como um dos principais obstáculos para uma paz duradoura entre israelenses e palestinos, já que impede a criação de um Estado palestino viável.
No final de julho, a declaração final da Conferência Internacional das Nações Unidas afirmou que a solução de dois Estados é "único caminho" para paz entre Israel e Palestina. Os países participantes que assinaram o documento defenderam que Gaza e Cisjordânia devem ser unificadas e, junto com Jerusalém Oriental, compor uma Palestina soberana e governada pela Autoridade Palestina, assim como delineado em resolução da ONU de 1947.
