MPRO reúne Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos para alinhamentos estratégicos

Publicada em 17/09/2025 às 15h46
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) reuniu-se na quarta-feira (17/9), na sede do Ministério Público de Rondônia (MPRO), em Porto Velho. O encontro teve como objetivo alinhar estratégias de atuação conjunta entre os órgãos e deliberar sobre a eleição da nova presidência do Comitê.
Participaram da reunião o Procurador-Geral de Justiça do MPRO, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago; a promotora de Justiça e coordenadora do Gaesf, Laíla de Oliveira Cunha Nunes; o promotor de Justiça e Secretário-Executivo do CIRA, Fábio Rodrigo Casaril; o Delegado-Geral da Polícia Civil, Jeremias Mendes de Souza; o Procurador-Geral do Estado, Thiago Alencar Alves Pereira; e o Secretário de Finanças Adjunto, Franco Maegaki Ono.
O Secretário-Executivo do Comitê explicou que o CIRA é composto pelo Ministério Público, pela Polícia Civil, pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Finanças Estadual e tem como propósito combater o crime tributário e a sonegação fiscal. Casaril destacou a importância da atuação conjunta para a efetividade das ações. “Para que consigamos combater esse tipo de crime é que precisamos dessa integração, dessa conversa cotidiana para afinar metas, casos e formas de atuação”, diz o Secretário-Executivo do CIRA.
Durante o encontro, os participantes também deliberaram sobre a eleição da presidência do Comitê para os próximos dois anos. A proposta é manter a atuação integrada entre os órgãos, respeitando os planos de trabalho de cada instituição.
O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) auxilia o Estado a receber o que foi desviado, por meio de medidas legais e administrativas. Isso facilita o pagamento de dívidas e a punição de quem cometeu os crimes. O MPRO desempenha papel essencial na fiscalização e no combate a essas práticas, promovendo ações para proteger o patrimônio público e assegurar a justiça fiscal.
