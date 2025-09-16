Moradores de Vilhena receberão mensagem teste do Sistema Defesa Civil Alerta no próximo sábado

Publicada em 16/09/2025 às 14h38
No próximo sábado, 20, às 14h20 moradores e transeuntes de passagem pela cidade de Vilhena receberão alertas via SMS em seus smartfones, é o Defesa Civil Alerta (DCA). O sistema que já está funcionamento em outras regiões do Brasil chega a Rondônia e será acompanhado de um texto de alerta e um sinal sonoro que será emitido pelo aparelho celular.
Além de Vilhena, moradores de Porto Velho, Ji-Paraná e Ariquemes também receberão o alerta do DCA. Conforme o coordenador interino da Defesa Civil de Vilhena, Martiley de Souza Marcelino, a iniciativa marca o início da implantação da ferramenta em nossa região e tem caráter exclusivamente preventivo e educativo.
O procedimento é uma demonstração, porém será utilizado pra alertar a população em caso de desastres naturais no futuro. Não é necessário fazer nenhum cadastro prévio, as mensagens chegarão de forma simultânea e em todos celulares dentro da área urbana do município, mesmo que o aparelho esteja desligado.
Como funciona o sistema
O Defesa Civil Alerta utiliza a tecnologia de transmissão via telefonia celular, conhecida internacionalmente como alerta de emergência sem fio. Esse sistema permite o envio de mensagens sobrepostas ao conteúdo do celular, acompanhadas de um sinal sonoro semelhante a uma sirene, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.
A depender da gravidade do alerta, as mensagens poderão orientar sobre alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, entre outros desastres naturais ou provocados pela ação humana.
Não é necessário nenhum tipo de cadastro prévio. O aviso chega automaticamente a todos os dispositivos conectados à área de cobertura da rede de telefonia. Contudo, devido à abrangência da rede, municípios vizinhos também poderão receber o alerta.
Objetivo do Defesa Civil Alerta
O sistema tem como finalidade complementar outras ferramentas de alerta já existentes, ampliando a capacidade de prevenção e mitigação de desastres. “O objetivo do Defesa Civil Alerta é avisar e orientar as famílias que moram em locais de risco, como áreas sujeitas a deslizamentos de terra, enxurradas, alagamentos, chuvas de granizo ou vendavais, contribuindo para a segurança das pessoas”, destacou o coordenador.
Implantação nacional
O Defesa Civil Alerta é uma ferramenta do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), operada por Defesas Civis em todo o Brasil. De acordo com o coordenador, o sistema começou a ser utilizado nas regiões Sul e Sudeste em 2024, e a expectativa é que esteja disponível em toda a região Norte e Centro-Oeste até o final de 2025. “Esse esforço nacional busca garantir que cada vez mais pessoas recebam alertas de desastres e possam adotar medidas de autoproteção”, concluiu Martiley de Souza.
