Michelle Bolsonaro rechaça concorrer à Presidência e reafirma pré-candidatura de Bruno Scheid ao Senado

Porto Velho, RO – Durante agenda em Ji-Paraná, Rondônia, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reiterou apoio ao pré-candidato ao Senado Bruno Scheid (PL). A manifestação ocorreu em encontro do PL Mulher, no qual também estiveram presentes os senadores Marcos Rogério (PL-RO) e Jaime Bagattoli (PL-RO).
Logo no início do ato, Michelle se referiu a Scheid como “nosso querido Bruno Scheid, nosso pré-candidato ao Senado”, acrescentando em seguida:
“Amigo, querido”. Em outro momento, ela afirmou: “Jair Messias Bolsonaro tem um grande carinho pela vida dele. Nos recebeu com tanto amor na sua casa. Dona Cid ali cuidando da gente, fazendo bolinho, fazendo o nosso café. Obrigada”.
Os dois senadores de Rondônia também destacaram o papel de Scheid dentro do partido. Jaime Bagattoli disse que “nosso querido Bruno Scheid [...] é o escolhido para ser candidato a senador do Jair Bolsonaro”, classificando-o como alguém que acompanha o ex-presidente em suas atividades políticas.
Marcos Rogério, por sua vez, enfatizou que o PL já conta com dois senadores no estado e projetou: “Em 26, poderemos ter três senadores de direita em Rondônia”. Em seguida, dirigiu-se a Scheid: “Você tem se dedicado a fazer aquilo que muitos gostariam, mas que não têm condições de fazer, que é estar ao lado do nosso presidente Bolsonaro nessa saga. Rondônia reconhece isso em você e, na hora certa, saberá reconhecer o seu esforço também. Deus abençoe, Bruno Scheid”.
Após o encontro, Bruno Scheid publicou uma mensagem nas redes sociais em agradecimento. No texto, ele citou Michelle Bolsonaro, Sandra Melo, Jaime Bagattoli e Marcos Rogério:
“Quero deixar registrado meu profundo agradecimento [...] pelo trabalho, apoio e dedicação incansáveis. Vocês representam a esperança e a força de todos nós que acreditamos em um Brasil melhor, com mais justiça e liberdade. Contem comigo nesse time em defesa de Rondônia e do Brasil”, escreveu.
Na mesma postagem, reafirmou lealdade a Jair Bolsonaro: “Nunca vou desistir do presidente Jair Bolsonaro e jamais esquecerei os patriotas presos em 8 de janeiro. Continuarei firme, em oração e na luta, acreditando que a verdade sempre prevalecerá”.
Durante o evento em Ji-Paraná, Michelle Bolsonaro também reforçou que sua prioridade não é disputar a Presidência. Ela afirmou: “Vamos trabalhar para reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não quero ser presidente, não. Eu quero ser primeira-dama”. A ex-primeira-dama acrescentou que, se necessário, estará pronta para ser a voz do marido “nos quatro cantos dessa nação”, enquanto ele cumpre prisão domiciliar em Brasília.
Michelle ainda fez referências à rotina de restrições impostas a Jair Bolsonaro e reiterou sua posição de que permanecerá ao lado do ex-presidente em defesa de seus valores e de sua família.
