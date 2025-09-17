Grande caminhada em defesa da pessoa com deficiência é nesta sexta, em Porto Velho

Publicada em 17/09/2025 às 15h36
O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado em 21 de setembro. Para marcar essa importante data, será realizada nesta sexta-feira (19), em Porto Velho, uma grande caminhada de conscientização, com início às 16h, no Espaço Alternativo. O evento é organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (CMDPD) e conta com o envolvimento e a participação da APAE de Porto Velho.
A abertura contará com apresentações de dança, como balé, hip-hop e outros ritmos, demonstrando que a deficiência não limita as potencialidades. Também haverá a execução do Hino Nacional Brasileiro pela banda da Polícia Militar, com a presença do prefeito da cidade e de outras autoridades.
Iasmin, aluna da APAE, tem síndrome de Down e é bailarina. Ela é uma das artistas que se apresentará no evento, assim como Willian, que vai mostrar seu ritmo e performance no hip-hop. Para eles, a música e o movimento são formas de manifestar alegria e liberdade.
A APAE de Porto Velho desenvolve diversas atividades voltadas a estimular as capacidades artísticas e criativas dos alunos, por meio da música, da coreografia e da dança. Neste ano, foi criado um espaço musical, com diversos instrumentos musicais, incluindo cordas e percussão.
A caminhada, alusiva ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, visa reafirmar a importância da inclusão, do respeito e da defesa dos direitos dessas pessoas, reunindo instituições, profissionais, estudantes, famílias e a sociedade em geral. Além da APAE, participam também a AROS, PESTALOZZI, FROPE, AWAS e o Comitê Paraolímpico.
Local: Espaço Alternativo
Data: 19 de setembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 16h
