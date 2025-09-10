Governo ucraniano afirma que drones russos que entraram na Polônia mostram a impunidade de Putin

Publicada em 10/09/2025 às 11h01
Andrii Sybiha, ministro das Relações Exteriores ucraniano, afirmou, nesta quarta-feira (10), que "drones russos que entraram na Polônia mostram a impunidade de Putin". A Polônia acionou caças próprios e de países da Otan após objetos russos invadirem o espaço aéreo do país.
O ministro acredita que "uma resposta fraca agora só provocará ainda mais a Rússia e então mísseis e drones russos voarão ainda mais longe dentro da Europa".
O ministro também acredita que situação mostra que é preciso permitir que a defesa aérea dos países vizinhos sejam usadas para interceptar drones e mísseis no espaço aéreo ucraniano, inclusive aqueles que se aproximam das fronteiras da OTAN.
"Putin continua escalando, expandindo sua guerra e testando o Ocidente", escreveu Sybiha no X.
Para Sybiha, o presidente russo só levará a sério as negociações de paz quando enfrentar uma pressão transatlântica séria. "A máquina de guerra russa precisa ser detida - e isso só será possível com força, não com fraqueza", finalizou o ministro ucraniano.
Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia, se pronunciou e disse que isso estabelece um precedente perigoso para a Europa e pede uma resposta firme dos aliados. O líder afirmou que pelo menos oito drones russos estavam direcionados à Polônia durante a noite.
Segundo as Forças Armadas polonesas, as aeronaves levantaram voo na madrugada de quarta-feira (10), pelo horário local — noite de terça-feira (9), no Brasil.
"Durante o ataque de hoje da Federação Russa contra alvos na Ucrânia, nosso espaço aéreo foi violado repetidamente por drones", disse em comunicado. Mais tarde, o exército afirmou que abateu os drones.
Segundo a Polônia, "armas foram utilizadas" pelos militares poloneses para neutralizar os drones. O Exército recomendou que a população permaneça em casa. Outros detalhes da operação ainda não foram divulgados.
As autoridades locais afirmaram que, no momento, o maior risco concentra-se nas áreas do leste do país, próximas à fronteira com a Ucrânia e Belarus.
Mais cedo, a Força Aérea da Ucrânia havia afirmado que drones russos haviam entrado no espaço aéreo polonês e representavam uma ameaça para a cidade de Zamosc. No entanto, momentos depois, apagou a mensagem do Telegram.
De acordo com a Força Aérea ucraniana, boa parte da Ucrânia, incluindo regiões próximas à fronteira com a Polônia, ficou sob alerta aéreo durante a madrugada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!