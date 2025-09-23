Governo leva mutirão integrado de CAR e Regularização Ambiental para o município de Governador Jorge Teixeira

Publicada em 23/09/2025 às 14h39
Com o objetivo de fortalecer a sustentabilidade e promover a preservação ambiental na região, o governo de Rondônia realiza de 22 a 26 de setembro, um mutirão de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Regularização Ambiental no município de Governador Jorge Teixeira. A ação é conduzida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural (Comrar), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO), no âmbito do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL). A programação acontece no auditório da Prefeitura Municipal e tem como público-alvo os produtores rurais com imóveis de até quatro módulos fiscais.
O mutirão busca oferecer orientação técnica e apoio direto aos agricultores, garantindo maior agilidade na regularização de seus imóveis rurais. Além de promover a conformidade ambiental, também estão sendo cadastrados potenciais beneficiários para receberem pagamentos por serviços ambientais por meio do Projeto Floresta + Amazônia. A iniciativa contribui para o acesso a políticas públicas, linhas de crédito e incentivos voltados à produção sustentável, fortalecendo a economia local e incentivando práticas de uso responsável da terra.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância do mutirão na valorização do produtor rural. “O governo trabalha para garantir que o desenvolvimento do campo caminhe junto com a preservação ambiental. Com ações como o mutirão, fortalecemos a sustentabilidade, apoiamos os produtores e criamos condições para que Rondônia seja referência em regularização e produção responsável.”
De acordo com o coordenador da Comrar, Geovani Marx Rosa, o trabalho conjunto reforça o comprometimento da gestão estadual com o desenvolvimento rural responsável. “Esse trabalho é fundamental para aproximar o produtor das políticas públicas de regularização ambiental. O CAR e a regularização garantem segurança jurídica e ainda abrem portas para benefícios como o acesso ao Projeto Floresta + Amazônia, que valoriza quem preserva”, destacou.
Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a regularização dos imóveis rurais fortalece uma produção sustentável. “O governo de Rondônia tem investido em ações práticas e descentralizadas para que os produtores rurais de todos os municípios tenham acesso às ferramentas de regularização. A iniciativa em Governador Jorge Teixeira demonstra que sustentabilidade e desenvolvimento podem andar juntos”, afirmou.
Esta é mais uma ação do Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia (ASL Brasil), financiado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), implementado por uma instituição financeira mundial, executada pela Conservação Internacional (CI-Brasil).
