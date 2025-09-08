Eyder Brasil leva Carreta do Amor ao Bairro Nacional em parceria com o Hospital de Amor

Publicada em 08/09/2025 às 10h17
O deputado estadual Eyder Brasil levou a Carreta do Amor ao Bairro Nacional, em Porto Velho, por meio de uma parceria com o Hospital de Amor Amazônia. A iniciativa possibilitou que mulheres da comunidade realizassem exames de mamografia e preventivo gratuitamente, com atendimento mais próximo de suas residências.
Entre as beneficiadas estava Maria Ângela Nogueira, moradora do bairro, que contou não fazer o preventivo há quase três anos, desde o nascimento do segundo filho. “Ter esse serviço próximo da minha casa já ajudou demais. É um cuidado que muitas vezes a gente deixa para depois, mas que é fundamental”, disse.
De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais incidente entre as mulheres no Brasil, e a detecção precoce é determinante para o sucesso do tratamento. Já o exame preventivo de colo do útero pode reduzir em até 80% os casos da doença, quando realizado regularmente.
O deputado Eyder Brasil destacou a relevância da ação e agradeceu a parceria com o Hospital de Amor. “Esse trabalho salva vidas e dá dignidade às mulheres. Levar esse atendimento até os bairros é garantir que mais pessoas tenham acesso à prevenção e à saúde de qualidade”, afirmou.
