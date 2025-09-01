Edevaldo Neves parabeniza Ângelo Rafael pela conquista do título mundial de Jiu-Jitsu e reforça apoio ao atleta rondoniense

Publicada em 01/09/2025 às 09h50
O deputado estadual Edevaldo Neves (PRD) parabenizou, nesta segunda-feira (01/09), o policial penal e atleta Ângelo Rafael, que recentemente se sagrou campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-roxa, em competição realizada em Las Vegas, Estados Unidos. A conquista representa um marco na carreira do atleta e é reflexo de uma trajetória de muita dedicação, superação e amor pelo esporte.
Ângelo Rafael, natural de Rondônia, acumula uma série de títulos expressivos, incluindo o ouro no Campeonato Europeu em Lisboa (2025) e o bicampeonato no International Master South America, disputado no Rio de Janeiro. Além disso, ele foi reconhecido pela CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu) como o melhor atleta do Brasil em sua categoria e pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) como o segundo melhor do mundo.
Apesar das dificuldades financeiras e da falta de patrocínio, Ângelo não deixou que esses obstáculos o impedissem de alcançar seus objetivos. O apoio do programa Pró-Atleta, da Sejucel, foi fundamental para que ele representasse Rondônia e o Brasil em grandes competições internacionais. O deputado Edevaldo Neves, em sua atuação parlamentar, tem sido um grande apoiador de atletas como Ângelo Rafael, viabilizando o custeio de competições e incentivando o desenvolvimento esportivo no estado.
“Essa conquista é fruto de muito esforço, dedicação e apoio. Fico imensamente feliz em ver que Rondônia tem talentos como o Ângelo Rafael, que têm a capacidade de se destacar no cenário internacional. Como deputado, vou continuar trabalhando para garantir o apoio necessário aos nossos atletas, para que eles possam conquistar mais títulos e, com isso, levar o nome de Rondônia para o mundo.”, afirmou o deputado Edevaldo Neves.
A vitória de Ângelo Rafael é um motivo de orgulho para Rondônia, mostrando que, com apoio, disciplina e esforço, é possível alcançar os mais altos degraus do esporte. O feito também serve de inspiração para os jovens atletas do estado, que podem ver em Ângelo um exemplo de superação e dedicação.
Com a colaboração de todos os setores, como o programa Pró-Atleta e o apoio de figuras como o deputado Edevaldo Neves, atletas como Ângelo Rafael têm a oportunidade de brilhar e colocar Rondônia no mapa do esporte mundial.
