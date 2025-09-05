Deputado Pedro Fernandes celebra final dos Jogos da Segurança Pública do Vale do Jamari em Ariquemes

Publicada em 05/09/2025 às 08h30
O município de Ariquemes viveu, no último fim de semana, um momento marcante com a final dos Jogos da Segurança Pública do Vale do Jamari. O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve presente e destacou a importância do evento, que reuniu diversas modalidades esportivas e representantes de instituições que atuam diariamente na defesa e proteção da população.
Mais do que um torneio esportivo, os Jogos se consolidaram como um espaço de integração e valorização, reunindo policiais militares, bombeiros, policiais civis, policiais penais, Polícia Rodoviária Federal (PRF), além de representantes da OAB, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO) e também da segurança privada, que tiveram participação ativa na competição.
Pedro Fernandes afirmou que é uma alegria ter colaborado para a realização desta edição. Para ele, os Jogos da Segurança Pública não representam apenas disputa esportiva, mas um momento de união, motivação e valorização de profissionais e instituições que dedicam suas vidas à segurança e à justiça da sociedade. O parlamentar parabenizou organizadores e participantes por construírem um exemplo para o Vale do Jamari e para todo o estado.
O evento também mostrou o lado humano de quem veste a farda e de quem atua nas instituições de justiça. Além de incentivar a prática esportiva, fortaleceu laços entre categorias distintas e aproximou ainda mais a sociedade dos profissionais que, no dia a dia, garantem ordem, cidadania e proteção. Pedro Fernandes destacou que ver todas essas forças reunidas é a prova de que quando se trabalha em conjunto, quem ganha é a população.
A final dos Jogos da Segurança Pública foi, para o deputado, a celebração de valores que unem Rondônia, como disciplina, integração, respeito e espírito coletivo. Ele afirmou que a iniciativa deixa um legado de união, saúde, esporte e cidadania, e defendeu que eventos como esse precisam continuar porque transformam vidas e aproximam a comunidade de quem dedica sua rotina a protegê-la.
