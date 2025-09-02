Deputado Alex Redano participa de Fórum de Desenvolvimento Econômico em Ji-Paraná

Publicada em 02/09/2025 às 10h18
O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano (Republicanos), participou, na tarde da última segunda-feira (1), do Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico e Tributário de Rondônia (Fordet-RO), realizado na sede da Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná (ACIJIP).
O evento, intitulado "Continuidade das Tratativas", visou aprofundar as discussões sobre o crescimento econômico e as questões tributárias do estado.
A Associação Comercial e Industrial de Ji-Paraná, organizadora do fórum, destacou a importância da participação do presidente da Alero nas tratativas dos debates, ressaltando seu papel fundamental na articulação de políticas que fomentem o desenvolvimento de Rondônia.
O deputado Alex Redano falou sobre a importância do fórum: "Este fórum é de fundamental importância para o desenvolvimento do estado. É um espaço de diálogo aberto e construtivo, onde podemos unir forças, identificar gargalos e, juntos, traçarmos um caminho de progresso e florestas para todos os rondonienses. A parceria com o Sebrae e a CDL de Ji-Paraná fortalece ainda mais essa iniciativa, unindo a expertise do setor produtivo com a vontade política de fazer a diferença", destacou o presidente.
O fórum é uma iniciativa que busca reunir lideranças empresariais, políticas e da sociedade civil para discutir e propor soluções para os desafios econômicos e tributários de Rondônia.
A presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça o compromisso do Poder Legislativo ativo com o setor produtivo e com a busca por um ambiente de negócios mais favorável no estado.
Durante o evento, o deputado Alex Redano falou de seu compromisso: “Como presidente da Assembleia Legislativa, reafirmo o meu compromisso e o de todos os deputados estaduais em trabalhar incansavelmente por essas pautas. Estamos abertos ao diálogo com o setor produtivo, com os municípios e com o governo do estado para construirmos, juntos, as soluções que Rondônia precisa. Este fórum é a prova de que, quando unimos forças, somos capazes de superar qualquer desafio”, reforçou.
O fórum conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Ji-Paraná, instituições que representam o setor empresarial e que atuam em conjunto para o fortalecimento da economia local e estadual.
O evento promovido pela ACIJIP foi um sucesso de público e contou com a participação de diversos interesses, que se desenvolve com as discussões que irão nortear as ações futuras para o desenvolvimento econômico de Rondônia.
