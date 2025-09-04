Deputada Sílvia Cristina diz que bancada do Norte está unida pela aprovação da PEC 47 da transposição 

Publicada em 04/09/2025 às 09h50
A deputada federal Sílvia Cristina provocou a realização de uma reunião da bancada do Norte, na última terça-feira (2), para tratar da PEC 47 da transposição dos servidores do ex-território aos quadros da União.
“Não dá mais para esperar: são dois anos que a PEC está parada na Câmara dos Deputados, sem sequer ser cogitada entrar na pauta. É preciso por em votação, para fazer justiça aos servidores que dedicaram suas vidas ao trabalho, na época dos ex-territórios de Rondônia, Roraima e Amapá. É uma pauta que une toda a bancada de Rondônia e da região e temos que seguir nos mobilizando, para que a matéria seja votada”, disse a deputada
O coordenador da bancada, deputado Sidney Leite (PSD/AM), afirmou que essa é uma pauta que une os representantes de todos os Estados da região. “Essa PEC é uma questão de justiça com Rondônia, Roraima e o Amapá e tem o apoio da bancada do Norte e essa reunião definiu estratégias de atuação nossa, de agora em diante. Importante frisar que o presidente da Câmara, Hugo Motta, assumiu o compromisso de pautar a PEC e esperamos que ela cumpra”, completou
No encontro, ficou definida a mobilização no plenário, em defesa da PEC 47. Um encontro com Hugo Motta será agendado para tratar da matéria, além da cobrança de uma data concreta para a prometida instalação de um grupo de trabalho ou comissão, para tratar do tema.
É só se aproximar as eleições que ressuscitam a Transposição .... e não vira nada.