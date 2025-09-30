Carreta da Caixa Econômica atenderá em frente a prefeitura de Rolim de Moura 
Por ASSESSORIA
Publicada em 30/09/2025 às 09h11
A Carreta Móvel da Caixa Econômica Federal já está instalada em frente à Prefeitura de Rolim de Moura e permanecerá no local de 1º a 17 de outubro de 2025.

O atendimento será realizado em horário bancário, das 9h às 14h, voltado especialmente aos servidores municipais.

No espaço, será possível atualizar cadastro, abrir conta, realizar portabilidade e ter acesso a outros serviços oferecidos pela instituição.

