Banda Marcial Lira do Norte conquista premiações no V Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras no Acre
Publicada em 29/09/2025 às 10h33
O município de Guajará-Mirim - RO, foi representado com destaque no V Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras do Estado do Acre, realizado nos dias 20 e 21 de setembro, no Sesc Bosque, em Rio Branco. A Banda Marcial Lira do Norte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, participou da competição que reuniu grupos musicais do Acre e de outros estados da região Norte, demonstrando talento, disciplina e paixão pela música.

O evento, promovido pela Associação das Bandas e Fanfarras do Acre (Abanfacre), contou com uma programação intensa, marcada por apresentações que encantaram o público e evidenciaram a força da cultura musical na Amazônia.

A performance da corporação guajaramirense rendeu importantes conquistas:

1º lugar – Pavilhão

2º lugar – Banda Marcial

3º lugar – Regente

Com uma apresentação vibrante, a Banda Marcial Lira do Norte destaca a música e o desenvolvimento cultural de jovens da região, consolidando-se como um dos grupos mais promissores do estado de Rondônia.

O Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras do Acre segue fortalecendo laços culturais entre os estados da Amazônia e incentivando novas gerações de músicos a manter viva a tradição das bandas marciais.

