GUAJARÁ-MIRIM

Banda Marcial Lira do Norte conquista premiações no V Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras no Acre

A Banda Marcial Lira do Norte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, participou da competição que reuniu grupos musicais do Acre e de outros estados da região Norte, demonstrando talento, disciplina e paixão pela música.