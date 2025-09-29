Banda Marcial Lira do Norte conquista premiações no V Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras no Acre

Publicada em 29/09/2025 às 10h33
O município de Guajará-Mirim - RO, foi representado com destaque no V Concurso Interestadual de Bandas e Fanfarras do Estado do Acre, realizado nos dias 20 e 21 de setembro, no Sesc Bosque, em Rio Branco. A Banda Marcial Lira do Norte, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, participou da competição que reuniu grupos musicais do Acre e de outros estados da região Norte, demonstrando talento, disciplina e paixão pela música.
O evento, promovido pela Associação das Bandas e Fanfarras do Acre (Abanfacre), contou com uma programação intensa, marcada por apresentações que encantaram o público e evidenciaram a força da cultura musical na Amazônia.
A performance da corporação guajaramirense rendeu importantes conquistas:
1º lugar – Pavilhão
2º lugar – Banda Marcial
3º lugar – Regente
Com uma apresentação vibrante, a Banda Marcial Lira do Norte destaca a música e o desenvolvimento cultural de jovens da região, consolidando-se como um dos grupos mais promissores do estado de Rondônia.
O Campeonato Interestadual de Bandas e Fanfarras do Acre segue fortalecendo laços culturais entre os estados da Amazônia e incentivando novas gerações de músicos a manter viva a tradição das bandas marciais.
