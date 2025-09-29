Após pedido do Deputado Dr. Luís do Hospital, governo inicia levantamento para reforma das escolas em Jaru

Publicada em 29/09/2025 às 11h33
O deputado estadual Dr. Luis do Hospital (MDB) comemorou o atendimento de uma de suas indicações pelo Governo de Rondônia. Nesta semana, equipes da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (SEOSP) e da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) iniciaram o levantamento técnico para a reforma das escolas estaduais no município de Jaru.
Segundo o parlamentar, a medida representa um passo importante para garantir mais qualidade no ensino e melhores condições de aprendizado para os estudantes.
“Quero agradecer ao governador Coronel Marcos Rocha e ao secretário da SEOSP e chefe da Casa Civil, Elias Rezende, pela atenção com a educação de nosso estado, atendendo à nossa indicação. Também parabenizo a coordenadora da SEDUC em Jaru, Vanuza Cordeiro, pelo empenho e dedicação junto às nossas escolas. Seguimos firmes para assegurar melhorias e mais qualidade no ensino para nossos jovens”, afirmou Dr. Luis do Hospital.
O deputado reforçou ainda que continuará acompanhando as demandas da educação em Rondônia e atuando para que outras escolas também recebam investimentos estruturais.
