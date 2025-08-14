Zelensky espera um cessar-fogo após encontro entre Trump e Putin

Por NOTÍCIAS AO MINUTO
Publicada em 14/08/2025 às 15h41
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje em Berlim esperar que a reunião de sexta-feira no Alasca entre o chefe de Estado norte-americano, Donald Trump e Vladimir Putin, leve a um cessar-fogo na guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
"Falamos sobre a reunião no Alasca e esperamos que haja um cessar-fogo", disse Zelensky, após a videoconferência que teve com o chanceler alemão, Friedrich Merz, e Trump, diálogo que ocorreu depois de líderes europeus também terem participado numa reunião virtual.
