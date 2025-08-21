Vereador Gedeão do Edvilson Negreiros prepara Sabadão da Família Cidadã com serviços gratuitos

Publicada em 21/08/2025 às 08h50
A equipe do vereador Gedeão do Edvilson Negreiros, do PSDB, se reuniu na manhã da última quarta-feira (20), na Escola Auta de Souza, para finalizar os preparativos do primeiro Sabadão da Família Cidadã. O encontro teve como objetivo ajustar os últimos detalhes antes da realização do evento.
O Sabadão da Família Cidadã vai disponibilizar serviços gratuitos à população, incluindo atendimentos na área da saúde, assistência social, orientação jurídica, oportunidades de emprego e atividades voltadas ao bem-estar da comunidade.
De acordo com Gedeão Negreiros, a ação busca aproximar os serviços públicos das famílias e promover um dia de cidadania. “Estamos preparando tudo com muito carinho para que a comunidade seja bem atendida. Será um momento de cuidado, informação e lazer para todos”, destacou o parlamentar.
A atividade acontece neste sábado, a partir das 8h, na Escola Auta de Souza, no bairro São Francisco.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!